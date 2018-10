Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 40 minutes

"Les requins, ça me fait peur", raconte le Premier ministre à l'Émission Politique sur France 2 le 27 septembre dernier. Une phobie des squales... tellement qu'Édouard Philippe ne met plus un orteil dans la Manche. Il faut dire que les bestioles de la région sont bien connues pour dévorer les baigneurs par dizaines chaque année... Avec une telle peur, osera-t-il venir à La Réunion avec les dents des tigres ou des bouledogues pas très loin des rivages? Mais surtout, aidera-t-il pour sortir de la crise requin? Et ce qui est intéressant, comme le souligne Thomas Sotto, c'est qu'avec le boulot qu'il fait, il a dû en croiser des requins... A deux jambes dans des costumes bien taillés pour le monde politique... "C'est con mais c'est comme ça" comme dirait le Premier ministre.

