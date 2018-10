Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Ce soir, un peu après 20h30 une collision entre une voiture et une moto a fait deux morts. Le conducteur de la moto et son passager sont décédés, le conducteur de la voiture et son passager sont indemnes. Les secours sont sur place. (Photo d'illustration).

