- L'Autorité de la Concurrence dénonce trop de monopole et d'importations - Matériaux de construction : "39% plus chers à La Réunion"

- Debout dans les cordages : Aimé Césaire en chanson à la Réunion

- 64ème relais de Saint-Denis - A toute vitesse dans les rues du centre-ville

- Département - "Premières Pages" pour encourager le goût de la lecture et combattre l'illettrisme

- La pa Météo France i di, sé zot i di. Un beau soleil de saison

L'Autorité de la Concurrence dénonce trop de monopole et d'importations - Matériaux de construction : "39% plus chers à La Réunion"

L'Autorité de la Concurrence a analysé les raisons des prix prohibitifs sur les marchés des matériaux de construction à La Réunion et à Mayotte : jusqu'à 39% de plus pour La Réunion et 35% pour Mayotte. Suite à ces constats, l'Autorité de la Concurrence a formulé plusieurs recommandations au gouvernement pour faire baisser les prix.

Debout dans les cordages : Aimé Césaire en chanson à la Réunion

Serge Teyssot-gay (Zone Libre, Noir Désir), Marc Nammour (La Canaille) et Cyril Bilbeaud (Zone Libre, Versari) proposent une lecture-concert composée d'extraits de textes d'Aimé Césaire. Une interprétation contemporaine de l'oeuvre phare du poète antillais "Cahier d'un retour au pays natal". Cette mise en scène de textes forts sera accompagnée par le talent des musiciens qui improviseront tout au long de la représentation. "Debout les cordages" a déjà été joué une trentaine de fois et le succès est toujours au rendez-vous. Retrouvez quatre représentations aux quatre coins de l'île du 4 au 7 octobre.

64ème relais de Saint-Denis - A toute vitesse dans les rues du centre-ville

Lancé en 1954, le relais de Saint-Denis est l'une des épreuves sportives les plus anciennes de l'île. Cette année, il s'agit de la 64ème édition et plusieurs courses sont prévues pour répondre a un public de plus en plus nombreux. La nouveauté cette année, le premier et le dernier relayeur seront déguisés afin de donner une dimension plus ludique à cette course mythique.

Département - "Premières Pages" pour encourager le goût de la lecture et combattre l'illettrisme

Près de 500 familles étaient réunies ce mercredi 3 octobre à l'occasion de l'opération " Premières Pages " organisée cette année à l'Espace Reydellet à Saint-Denis. Portée par le Département et la Direction des Affaires Culturelles, "cette action a pour objectifs de réduire les inégalités en matière d'accès au livre et à la culture de l'écrit, d'accompagner les parents dans la recherche de l'éveil de leur enfant, de sensibiliser les enfants au livre dès le plus jeune âge et de valoriser la littérature jeunesse" écrit le Département

Saint-Paul - Les femmes de Bouger Ô en randonnée au Bassin Vital

La manifestation, Bouger Ô Féminin, continue. Plus de 40 femmes ont effectué une randonnée ce vendredi 28 septembre 2018 sur le site du Bassin Vital à Saint-Paul. Beaucoup d'efforts au programme avec : deux heures de balade et un dénivelé supérieur à 350 mètres. "Tous les jeudis se tient une randonnée de ce type. La prochaine se déroulera sur le sentier des pêcheurs le 29 novembre. Cette sortie s'inscrit dans le cadre de la manifestation Bouger Ô Féminin portée par la ville de Saint-Paul" note la commune Saint-Pauloise

La pa Météo France i di, sé zot i di. Un beau soleil de saison

Matante Rosina chantonne de joie : elle a vu tout au fond de sa tasse de café que cette journée du jeudi 4 octobre 2018 sera baignée d'un beau soleil de saison. Elle a aussi vu que les températures seront plutôt douces et qu'un gentil petit vent viendra souffler sur la région ouest. Et chez vous c'est comment ?