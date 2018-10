BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 5 octobre 2018

Agir vite pour éviter la mort des centres-villes réunionnais

Les 15, 16 et 17 octobre 2018, la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion (CCI) accueille les Assises du Commerce de l'Outre-Mer autour d'un thème d'actualité : les défis des centres-villes. Le but : freiner la disparition programmée des commerces de proximité en réfléchissant à une gestion optimisée des espaces et des services proposés et en ancrant le commerce de proximité dans l'ère du numérique. Et en impliquant les élus. Une alliance indispensable pour re-séduire le consommateur, qui tend à migrer vers le e-commerce et se laisse aussi tenter par la tendance de (dé)consommation responsable et durable.

J-13 avant le Grand Raid, ravitaillement : c'est déjà le grand rush

Le Grand Raid, c'est l'une des courses emblématiques de La Réunion. À Imaz Press, on s'est dit que cela mériterait bien une petite série. Chaque jour, un article sur le sujet. Parfois décalé mais toujours informatif. Et c'est parti, voici le lancement de cette série spéciale Diagonale des Fous !! Le Grand Raid c'est une grande famille. Un peu plus de 6000 coureurs et quelques 1800 bénévoles. Tout ce petit monde passe à table. Alors imaginez une minute l'opération ravitaillement ? Ça n'est plus une liste de courses qu'il faut, c'est l'encyclopédie Universalis ! Jean-Mary Payet, l'un des responsables logistique, nous a expliqué sa méthode...

Cancer de l'oesophage : en hausse aussi à La Réunion

A La Réunion, où 27,2% de la population est en surpoids et 11,3% en obésité, le risque de cancer de l'oesophage est élevé. C'est ce que révèlent deux études, l'une, récente, de l'Association Française de Chirurgie qui a tenu son congrès du 19 au 21 septembre à Paris, et l'autre, de l'Observatoire de la santé Océan OI publiée en novembre 2015. Ces deux études disent la même chose : l'obésité et le surpoids sont l'une des principales causes de ce cancer qui progresse de 5% par an depuis 2010, La Réunion étant au-dessus des moyennes nationales pour la mortalité suite à ce type de cancer.

Une "love baguette" pour une bonne cause

Une jolie croûte dorée et croustillante, de la mie moelleuse qui sent bon le pain tout chaud... et la bonne cause. Cette "love baguette" en forme du ruban, comme le sigle du Sida, est vendue dans quatre boulangeries réunionnaises du vendredi 5 au lundi 15 octobre 2018. A 2 euros, son prix est un plus élevé que celui d'une baguette traditionnelle mais sachez qu'un euro est reversé à l'association Aides. L'argent récolté est destiné à des actions de prévention et de dépistage du VIH. Il s'agit de la deuxième édition après le succès de celle de 2017.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil, nuage mais pas de pluie

Matante Rosina va faire du vélo dès le lever du soleil, elle prévoit une matinée très agréable avec un beau soleil. Et puis tout se gâte... ou presque, Matante Rosina a entendu des gramounes que de gros nuages vont montrer le bout de leurs museaux... Mais heureusement la pluie n'est pas au programme. Attention, la mer au Sud-ouest est un peu agité avec une petite houle sur les côte Ouest et Sud.