Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Le Parc national et ses partenaires ont mené ce vendredi 5 octobre 2018 une opération d'évacuation des dépôts sauvages de déchets dans le secteur la Route des Laves et à proximité du littoral du Grand Brûlé,Allant des cadavres d'animaux aux batteries et seringues usagées, 12 m3 de déchets ont été collecté. Le Parc national n'exclut pas d'engager des poursuites judiciaires

