Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La police vient de diffuser un avis de disparition inquiétante concernant Jean-Michel Mittmann, 60 ans, 1m68, de corpulence normale, type créole blanc, cheveux courts et noirs, yeux marrons foncés. L'homme aurait quitté le domicile d'une amie le 28 septembre dernier dans la soirée pour rentrer chez lui à Saint-Denis. Depuis, aucune nouvelle. Le sexagénaire s'est volatilisé sans laisser de trace. Les amis de Jean-Michel Mittmann ont signalé sa disparition dès le lendemain et les forces de l'ordre ont effectué des recherches en vain. Si vous apercevez le sexagénaire, veuillez vous assurer de son état de santé et aviser la police au 02 62 90 74 95, 02 62 90 75 68 ou la permanence DDSP au 0262 90 74 18.

