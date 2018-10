En déplacement ce jeudi 4 octobre 2018 dans le village du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises (à 250 km à l'est de Paris), pour célébrer le 60e anniversaire de la Constitution française, Emmanuel Macron a fini par demander aux retraités d'arrêter de se plaindre... "On ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a" a-t-il ensuite osé... en direction de ces personnes vivant en moyenne avec moins de 800 euros par mois...

Répondant à une retraitée qui s'était plainte de sa faible pension, le président de la République a lâché : "le petit-fils du général [de Gaulle] m’a dit tout à l’heure que la règle devant son grand-père était : +vous pouvez parler très librement ; la seule chose qu’on n’a pas le droit de faire, c’est de se plaindre+".

Sans doute pour être certain que la retraitée avait bien compris le fond de sa pensée, Emmanuel Macron a ajouté "je trouve que c’est une bonne pratique qu’avait le général. Le pays se tiendrait autrement s’il était comme ça"

Devant un auditoir médusée, une autre salve est arrivée : "on ne se rend pas compte de la chance immense qu’on a. On vit de plus en plus vieux dans notre pays en bonne santé".

Et c'est sur le ton de.... la plainte que le Président de la République a encore commis : "Je me bats pour que votre petit-fils puisse avoir une retraite. Mais c'est pour cette raison que je ne peux pas vous dire : 'je vais donner ça'. (...) Il faut des gens pour produire avant de redistribuer"

Pour rappel, en quelques mois une hausse de la CSG et un quasi gel des pensions ont été imposés aux retraités

#Macron qui dit tranquillou aux retraités "d'arrêter de se plaindre". Non, mais c'est vraiment un 🤬🤬🤬🤬https://t.co/e7AXogk2W7 — Charles Dewotine ن (@CDewotine) 4 octobre 2018

L'histoire ne dit pas si fâché d'avoir servi d'alibi dans cette bien tendancieuse analyse le général de Gaulle, père de la 5ème constitution, est venu demander des comptes à celui qui n'aime pas "les Gaulois réfractaires au changement", qui intime à un jeune horticulteur au chômage de "traverser la rue" pour aller travailler dans un restaurant, le tout en disant ne pas vouloir être le Président des riches…

mb/www.ipreunion.com