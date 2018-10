Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Dans le cadre du plan départemental de sécurité routière 2018 et à l'occasion des rencontres de la sécurité 2018, l'académie de La Réunion, à travers le lycée professionnel Léon de Lepervanche du Port, en partenariat avec le conseil régional, le conseil départemental et la mission sécurité routière de l'État, organise à partir du 8 octobre 2018 et jusqu'au 12 novembre, une opération visuelle "silhouettes noires". symbolisant les tués des accidents de la route durant l'année 2017, 47 silhouettes seront installées sur les lieux ou à proximité des accidents mortels. Les lycéens ont participé à la conception et à la fabrication des silhouettes

Dans le cadre du plan départemental de sécurité routière 2018 et à l'occasion des rencontres de la sécurité 2018, l'académie de La Réunion, à travers le lycée professionnel Léon de Lepervanche du Port, en partenariat avec le conseil régional, le conseil départemental et la mission sécurité routière de l'État, organise à partir du 8 octobre 2018 et jusqu'au 12 novembre, une opération visuelle "silhouettes noires". symbolisant les tués des accidents de la route durant l'année 2017, 47 silhouettes seront installées sur les lieux ou à proximité des accidents mortels. Les lycéens ont participé à la conception et à la fabrication des silhouettes