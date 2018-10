Le Grand Raid, c'est l'une des courses emblématiques de La Réunion. À Imaz Press, on s'est dit que cela mériterait bien une petite série. Chaque jour, un article sur le sujet. Parfois décalé mais toujours informatif. Et c'est parti, voici le lancement de cette série spéciale Diagonale des Fous !! Le Grand Raid c'est une grande famille. Un peu plus de 6000 coureurs et quelques 1800 bénévoles. Tout ce petit monde passe à table. Alors imaginez une minute l'opération ravitaillement ? Ça n'est plus une liste de courses qu'il faut, c'est l'encyclopédie Universalis ! Jean-Mary Payet, l'un des responsables logistique, nous a expliqué sa méthode...

Le secret de l'équipe logistique côté frigo ? "L'anticipation !", lance Jean-Mary Payet, tout fier. C'est en mars que sont lancées les premières commandes. 7 mois avant ! " C’est qu’on est bénévoles, souligne Jean-Mary Payet, et il y a les vacances et toussa… donc on s’y prend tôt ". N'empêche que pour aller chercher tout ça, ça doit être un défi, non ? " Mais non, on ne va pas faire les courses, s'amuse notre interlocuteur. On se fait livrer par conteneurs, et conteneurs réfrigérés pour les périssables ".

Une trentaine de postes de ravitaillement à fournir

J-16 avant le Grand Raid, aux entrepôts, ça commence à s’agiter. " Les conteneurs d’épicerie vont arriver vers le 8 ou 9 octobre, les périssables, en conteneurs réfrigérés, deux jours avant le départ, le 16 octobre ", précise Jean-Mary Payet.

Le mercredi 17, l’équipe met le point final aux Big Bags. Comprendre les stocks pour chaque poste de ravitaillement. Il y a en a une trentaine. Certains ne sont pas atteignables par route, Mafate évidemment ou le Piton des Neiges. " Ce sont les hélicos qui vont déposer ça. Il y a jusqu’à 40 rotations pour Mafate et 10 pour le Piton des Neiges ". Les autres postes de ravitaillement sont livrés par fourgons.

Et si en faisant les big bags, les logisticiens se rendent compte qu’il manque des " trucs " ? " Ça arrive. A chaque fois même. Alors, on fait comme tout le monde... on va au supermarché ! ", précise Jean-Mary Payet. Pour 6 000 ? Mazette... Combien de caddies ? " Jean-Mary Payet rigole : "C’est souvent juste un truc pour améliorer l'ordinaire sur un poste de ravitaillement et il y en a tous les 7 kilomètres, donc les 6 000 ne s’arrêtent pas tous au même endroit. Avec un caddy ou deux, on s'en sort ! "

50 tonnes pour 3 jours

Un caddy ou deux... et des conteneurs ! Ça doit bien faire quelques centaines de kilos, ces courses ?… Jean-Mary Payet compte sur ses doigts : " Une tonne cinq d’oranges, autant de pommes, trois tonnes de poulet, 20 0000 bananes, 50 000 litres d’eau, et puis du pain de mie et du jambon… 50 tonnes, au total", estime-t-il.

Heureusement qu'il ne faut pas des oeufs en plus, hein ? " Ben si, il y a un poste de ravitaillement qui fait des crêpes, alors il faut 300 œufs, 60 kilos de farine et 100 litres de lait ", rigole Jean-Marie Payet.

Et d'ailleurs, voilà une vidéo explicite, prise aux entrepôts du Centre pénitentiaire du Port qui prête obligeamment les lieux à l'équipe logistique du Grand Raid. Remarquez, c'est de circonstance : 50 tonnes à charrier, à distribuer, des sandwiches à confectionner, des cuisses de poulet à griller et des crêpes à cuire pour des milliers de coureurs... ça ne tiendrait pas des travaux forcés, parfois ? "Même pas !" répond Jean-Marie Payet dans un éclat de rire. D'ailleurs, il rempile tous les ans... C'est dire...





ml/www.ipreunion.com