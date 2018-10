Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Suite à une diminution des ressources en eau liée à un déficit de pluviométrie, des baisses de pressions voire des manques d'eau pourraient se produire dans la journée, en soirée et plus particulièrement pendant les heures de forte consommation, sur différents secteurs. Afin de limiter ces impacts sur l'ensemble de ces réseaux, il est demandé à l'ensemble de la population de Saint-Leu dès maintenant de faire preuve de modération quant à l'utilisation de l'eau notamment la limitation de l'arrosage des jardins, du nettoyage des véhicules et du remplissage des piscines.

