Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Une jolie croûte dorée et croustillante, de la mie moelleuse qui sent bon le pain tout chaud... et la bonne cause. Cette "love baguette" en forme du ruban, comme le sigle du Sida, est vendue dans quatre boulangeries réunionnaises du vendredi 5 au lundi 15 octobre 2018. A 2 euros, son prix est un plus élevé que celui d'une baguette traditionnelle mais sachez qu'un euro est reversé à l'association Aides. L'argent récolté est destiné à des actions de prévention et de dépistage du VIH. Il s'agit de la deuxième édition après le succès de celle de 2017.

