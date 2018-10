La Braderie Commerciale de Saint-Jospeh, désormais dénommée la Festiv'Yab, aura lieu du 5 au 14 Octobre 2018. L'occasion de faire de bonnes affaires auprès des commerçants, qui au travers de leur association ont prévu de multiples animations. De la musique, des animations sportives, de danses ou de chants, de l'humour et bien sûr des bons plans ... tout un programme à ne pas manquer.

L'association des commerçants de Saint-Joseph lance le Festi'Yab dès ce vendredi 5 octobre. Vous avez jusqu'au 14 octobre 2018 pour profiter des réductions et bonnes affaires de cette braderie. Au programme cette année, en plus des boutiques qui vous attendront tous les jours, vous aurez l'opportunité d'assister à des concerts et spectacles musicaux avec la chorale des pierres de poivre par exemple, mais également des animations sportives ou culturelles avec de nombreuses associations présentes comme JADR'S, Amis de Cayenne, Carosse Ensemble, Soleil Dan Ker, K'Danse et Jamalacs.

Le plateau musical vera se produire des artistes comme Black T, PLL, Dj Seb, Adrien Fribourg, Lenais, Gregory et Jonathan, Tiadj Ft MC Yann, Jean Roland, Mister Love, Cliff Azor et Maronaz. Coté humour, le comique Titi se chargera de vous faire rire à gorge déployée.

Le Festi'Yab c'est du 5 au 14 octobre 2018 à Saint-Joseph.