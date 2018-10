BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 6 octobre 2018



Vie chère : plus on est pauvre, plus on prend cher

Il y a 3 jours, l'Autorité de la Concurrence rend un rapport sur les matériaux de construction bien plus chers à La Réunion que dans l'Hexagone. Un écart astronomique de 39% ! Cet écart de prix, les Réunionnais le ressentent aussi au quotidien. En 2016, lors de sa dernière étude sur les écarts de prix entre La Réunion et la métropole, l'INSEE fait un constat alarmant : l'alimentation, la santé, la communication, les vêtements, les produits d'hygiène, les produits technologiques, tout cela est plus cher à la Réunion que dans l'Hexagone. Paradoxal lorsque l'on sait que 40% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté métropolitain, dans l'Hexagone, c'est 14%. Et que 4 fois plus de Réunionnais sont dépendants des prestations sociales. Cette cherté de la vie, la grande distribution l'explique notamment par des taxes pour acheminer les produits sur l'île très élevées.

Cherté de la vie - Et on nous parle d'égalité réelle...

Vivre à La Réunion, c'est chouette. Le soleil, les randonnées, la Nature, le Piton de la Fournaise, les plages; la vie est douce et agréable... Mais cette qualité de vie exceptionnelle a un prix. Oui, oui, un prix. L'écart global entre les prix métropolitain et réunionnais atteint 7,1% en 2015. Le résultat est sans appel : vivre à La Réunion coûte cher. Pourtant, le département est trois fois plus touchée par la pauvreté que l'hexagone. Concernant l'alimentation, l'écart entre notre île et l'Hexagone est astronomique : 37%. Plusieurs études ont démontré que la pauvreté est un facteur d'obésité. Plus on est pauvre, moins on se nourrit bien. À La Réunion, le surpoids et ses conséquences (diabète, maladies cardio-vasculaire, hypertension) sont bien plus importantes qu'en métropole. Alors l'égalité réelle, on en parle ou pas ?

Grand Raid 2001 : "Pascal Parny faisait figure de météorite"

Le Grand Raid se tient cette année du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2018. Nous entamons une rétrospective de la Diagonale des Fous, couverte en images par Imaz Press Réunion depuis 2000, année de la création de notre média. Stéphane André, président de l'agence Ilop, en charge de la communication de la course évoque notamment la victoire de Pascal Parny en 2001

Au Bangladesh, les eaux avancent, les hommes reculent

"Le Padma a tout dévoré": jour après jour, Rukaiya Khatun voit les eaux sombres de l'un des grands fleuves du Bangladesh s'emparer de son foyer, une montée des eaux due au réchauffement climatique à laquelle doivent s'adapter des millions d'habitants du pays.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé avec quelques averses

Le temps est un peu couci-couça aujourd’hui raconte Matante Rosina qui voit tout dans le fond de sa tasse à thé (oui elle a décidé d’arrêter le café). Couci avec les rayons de soleil bien présents partout au lever du jour, couça parce qu’ils finissent par disparaître surtout à l’Est de Saint-Denis à Saint-Philippe. Quelques averses sont même prévues…