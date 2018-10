Il y a 3 jours, l'Autorité de la Concurrence rend un rapport sur les matériaux de construction bien plus chers à La Réunion que dans l'Hexagone. Un écart astronomique de 39% ! Cet écart de prix, les Réunionnais le ressentent aussi au quotidien. En 2016, lors de sa dernière étude sur les écarts de prix entre La Réunion et la métropole, l'INSEE fait un constat alarmant : l'alimentation, la santé, la communication, les vêtements, les produits d'hygiène, les produits technologiques, tout cela est plus cher à la Réunion que dans l'Hexagone. Paradoxal lorsque l'on sait que 40% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté métropolitain, dans l'Hexagone, c'est 14%. Et que 4 fois plus de Réunionnais sont dépendants des prestations sociales. Cette cherté de la vie, la grande distribution l'explique notamment par des taxes pour acheminer les produits sur l'île très élevées.

Imaz Press a enquêté sur ces écarts de prix entre l’Hexagone et La Réunion. Nous avons sélectionné des articles sur les sites internet de deux enseignes implantées à la fois à La Réunion et en Métropole : Leader Price, une enseigne discount et Leclerc, l’un des fleurons de la grande distribution. Puis nous avons comparé les prix sur les mêmes produits à La Réunion. La différence est flagrante.

[Le riz, base de l’alimentation réunionnaise n’apparaît pas dans ce comparatif. Depuis les émeutes du riz dans les années 70, son prix est réglementé. Les oeufs, le lait, les produits frais n’apparaissent pas non plus, en général, ce sont des produits péi donc non importés qui n'ont pas d'équivalents en métropole.]

Produits Leader Price Métropole Leader Price Réunion Liquide vaisselle ultra dégraissant parfum orchidée 500ml 1,24€ 1,49€ Liquide vaisselle peaux sensibles 500ml 0,96€ 1,49€ Dentifrice enfant 3-6 ans goût bubble gum 50 ml 0,65€ 1,20€ Déodorant Ushuaïa fleur de vanille 200ml 2,70 5,09 Couches Baby Dry pants taille 6 x19 changes Pampers 7,99€ 11,95€ 10 steaks haché 100% pur boeuf, 15% MG 1kg 5,70€ 9,10€ 4 steaks hachés Charolais façon bouchère 5,15 € 5,75€ Pâtes macaroni marque LP, 1kg 0,81€ 1,70€ Spaghetti n°5 Barilla 600 g 0,88€ 1,88€ Coulis de tomate marque LP, 600g 1,10€ 1,70€ Double concentré de tomate, 880g 1,94€ 2,05€ Biscuite fourrés framboise, 150g 0,73€ 1,45€ Biscuits sablés au coco, 125g 0,59€ 0,85€ Chocolat au lait et noisettes entières Côte d'Or, 180g 2,29€ 3,55€ Filet de sardine à la tomate et petits légumes 115g 1,19€ 1,45€ Sardine à l'huile de tournesol 135g 0,91€ 1,07€ Papier toilette douceur LP triple épaisseur x6 2,29€ 2,65€

Produits Leclerc Métropole Leclerc Réunion Liquide vaisselleVisior lait d'amande 750 ml 1,29€ 1,85€ Dentifrice Colgate Total Blancheur 75 ml 1,83€ 2,08€ Dentifrice Dentamyl Protection carries 75ml 0,70€ 0,96€ Déodorant Narta homme Invisiblemax 50ml 2,46€ 4,60€ Déodorant Tahiti grenade et monoï 2,10€ 4,60€ 10 Steaks hachés surgelés Chantegril 5,57€ 7,30€ 10 Steaks hachés pur boeuf Charal 6,52€ 12,10€ Pâtes spaghetti Turini, 1kg 0,70€ 1,55€ Pâtes farfalles Turini, 1kg 0,99€ 2,30€ Tomates pelées entières Notre Jardin 476g 0,91€ 1,30€ Biscuits BN goûter fraise 295g 1,02€ 1,85€ Bonbons Tagada Haribo 300g 0,94€ 2,76€ Spray Ambre solaire Garnier enfants FPS50 200ml 8,99€ 17,56€ Couches bébé Mots d'enfants T3 ultra confort 4/9kg x29 changes 5,79€ 7,14€ Thon entier Pêche océan huile de tournesol 3x50g 1,75€ 2,14€ Miettes de thon Petit Navire tomate, 160g 1,42€ 2,30€ Maïs Notre jardin croquant, 285g 0,45€ 0,83€ Maïs Notre Jardin tendre 2x300g 0,90€ 1,70€ Serviette hygiénique Nana Ultra - Normal+ - x14 1,47€ 2,35€

Et la palme va aux yaourts de la marque Yoplait. Ils sont fabriqués selon la recette Yoplait. Aucun frais d'acheminement et pourtant :

Produits Leclerc Métropole Leclerc Réunion Yaourts Yoplait nature au sucre de canne 12x125g 2,10€ 3,60€

Ce comparatif non exhaustif a été réalisé en fonction des produits disponibles à La Réunion et en Métropole hors promotion. Le constat : tous les articles que nous avons cherché sont plus chers sur l'île que dans l'hexagone. Tous. De quelques centimes à trois fois le prix métropolitain parfois. Les produits d'hygiène, la viande ainsi que les friandises et goûters pour enfants sont les produits où il y a le plus grand écart.

Ce comparatif met en exergue le fait que la vie chère à La Réunion est bel et bien une réalité. Dans son étude de 2016, l'insee avait indiqué que tous secteurs confondus, l'écart global entre les prix métropolitains et réunionnais est de 7,1%.

fh/www.ipreunion.com