BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche 7 octobre 2018 matin :

- François Hollande était déjà venu en 2014, il revient lundi

- Le bellier : un surdoué du tissage

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Election, Dengue, Paillottes de l'Hermitage, Matériaux de construction, et Macron et les retraités

- Le lait de bufflonnes, antidote à la crise pour des éleveurs du Massif Central

François Hollande était déjà venu en 2014, il revient lundi

Président de la Fondation La France s'engage, l'ancien Président de la République arrive à La Réunion ce lundi 8 octobre 2018. C'est la Cinor qui a invité François Hollande pour lui permettre de présenter les actions de sa Fondation et de rencontrer les acteurs de terrain engagés dans l'économie sociale et solidaire. Sa dernière visite dans l'île remonte à août 2014 et c'est en tant que chef d'Etat qu'il était venu. Retrouvez toutes les images de cette visite

Le bellier : un surdoué du tissage

Crocheter un napperon, tricoter une layette voire juste recoudre un bouton... rien de d'y penser vous déclenche la migraine ? Ahlala... en regardant faire cet oiseau, le Bellier aussi appelé oiseau tisserin, vous allez choper des complexes ! Surtout si vous êtes un homme. Eh oui, ce sont les mâles Bellier qui construisent le nid ! Allez, allez, vous voyez bien que les travaux de couture, ce n'est pas que pour les nanas.... A vos aiguilles, messieurs !

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Election, Dengue, Paillotes de l'Hermitage, Matériaux de construction et Macron et les retraités

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du 1er au 5 octobre 2018 sur Imaz Press :

- Lundi 1er octobre - Deuxième tour de la législative partielle, Poudroux élu, Robert au tapis

- Mardi 2 octobre - L'été sera chaud et humide, la dengue va adorer

- Mercredi 3 octobre - Hermitage, les paillotes de la colère

- Jeudi 4 octobre - L'Autorité de la Concurrence dénonce trop de monopole et d'importaation, les matériaux de construction, 39% plus chers

- Vendredi 5 octobre - Emmanuel Macron demande aux retraités de moins se plaindre : ils ont subi une augmentation de la CSG et un quasi gel des pensions

Au sud du Massif Central, les collines verdoyantes prennent des airs d'Italie. Pour résister à la crise et se diversifier, un groupement d'agriculteurs a fait le pari audacieux d'élever des bufflonnes, dont le lait est un des plus chers du marché.