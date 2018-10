Le mercredi 10 octobre 2018, des gynécologues du GHER et l'association Asetis (Association de soutien aux personnes atteintes de maladies chroniques) participeront à une conférence-débat autour du cancer du sein, dans le cadre d'Octobre rose. Cette rencontre aura lieu à la médiathèque Antoine Roussin à 14h.

La conférence/débat s'intitule " Le cancer du sein : prévention, dépistage et prise en charge ". Au cours de cette rencontre, vous pourrez découvrir quelques recommandations qui aident à diminuer les probabilités d'être atteinte par le cancer du sein, poser vos questions sur la mammographie et prendre connaissance des différentes possibilités de traitement. L'entrée est libre et gratuite