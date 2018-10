Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une fois de plus, les motocyclistes de l'EDSR et des unités territoriales de gendarmerie qui ont arpenté ce week-end du 5 au 7 octobre 2018 les routes, les ronds-points et les sorties de boites de nuit ne sont pas rentrés bredouilles. Voici le bilan de leur activité en matière de police de la route. Les gendarmes ont pu constater une fois de plus de trop nombreux comportements à risque : conduites addictives et infractions au code de la route. Les résultats sont malheureusement une fois de plus affligeants : 168 infractions ont été relevées dont 159 génératrices d'accidents. Un jeune homme a été contrôlé deux fois ce week-end, avec un taux de 0,52 mgl et positif aux produits stupéfiants lors des deux contrôles. Au total, 69 alcoolémies ont été constatées, alors que le 6 octobre se tenait à La Réunion la première Journée sans alcool.

