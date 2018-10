Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Comme chaque week-end, les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 16 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 5 au 7 octobre 2018 permettant de relever 22 délits parmi 84 infractions plus mineures. Ce week-end encore, les fonctionnaires de police ne se sont pas mobilisés pour rien : les contrôles ont permis de relever notamement 11 conduites sous l'empire d'un état alcoolique et 4 défauts de permis. 51 fonctionnaires de police ont été mobilisés pour effectuer ces opérations de contrôle et de prévention de l'insécurité routière.

