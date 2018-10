Jean, baskets, la tenue décontractée de Jean-Hugues Ratenon ce dimanche 7 octobre 2018 allait dans le sens de son discours, tenu lors d'un rassemblement devant la préfecture : être un élu mandaté par le peuple, issu du peuple et soucieux d'apporter des réponses à ses électeurs. Le ton, en revanche, n'avait rien de décontracté. Avec autorité, et quasiment par coeur, Jean-Hugues Ratenon, devant un public composé d'adhérents, de connaissances et de promeneurs, a fait la liste des difficultés que connaît La Réunion, chiffres à l'appui. Et proposé une solution drastique : la démission collective des élus pour inciter le gouvernement à trouver des solutions aux problèmes de La Réunion.

" Un élu n’est pas élu pour faire carrière, estime le député de La France Insoumise. On entend souvent dire qu’un untel, qui a fait trois mandats, est donc un bon politique. On est élu pour porter les soucis des électeurs devant le gouvernement et trouver des solutions. Il faut arrêter de courber l’échine devant les élus et leur demander des comptes de leur action. "

Pour lui, à quoi bon être élu si on se contente d’étudier ou de rendre des rapports sur la situation sociale sans apporter de réponses efficaces. Ou de faire des relevés sur la chèreté de la vie sans régler le problème : " On sait pourquoi les prix sont jusqu’à 40% plus chers à La Réunion. Il y a des rapports, des articles de presse, qui disent pourquoi c’est comme ça. Alors pourquoi les politiques ne bloquent pas ces mécanismes, pourquoi laisser les lobbys prendre le pouvoir ? "

Un calendrier d'action pour régler les problèmes un par un

Dans un discours réglé comme du papier à musique, Jean-Hugues Ratenon a listé les points-clés sur lesquels il faudrait des solutions : les retraités à qui il faut rendre du pouvoir d’achat, les jeunes sans formation qu’il faut encadrer et coacher efficacement, les jeunes diplômés à qui il faut assurer une rémunération à hauteur de leur formation, les logements sociaux insuffisants qu’il faut impérativement construire, les problèmes de santé, liés à la mauvaise qualité de l’alimentation, à l’eau potable pas si potable selon des études qui circulent. " Ça sert à quoi ces études, si on ne trouve pas de solutions à mettre en place ? ", a-t-il scandé.

Le député a interpellé ses collègues députés, qui n’étaient pas présents, en exigeant un calendrier précis d’action. " Je sais qu’on ne règlera pas tous les problèmes d’un coup, mais il faut impérativement qu’on établisse un calendrier d’action et qu’on se tienne à ces objectifs. Nous avons été élus pour ça. "

Une démission collective pour faire plier le gouvernement

Et si ça ne n’est pas possible ? " Alors il faut démissionner !, répond Jean-Hugues Ratenon, qui l’a dit et redit : " On n’est pas élu pour faire carrière. Si on ne peut pas faire avancer les choses, alors on démissionne. " Ce qui vaut pour lui, il l’a reconnu. " Mais démissionner tout seul, ça ne sert à rien. "

Le député veut bien reconnaître à ses collègues élus, la volonté de faire avancer les choses à titre individuel. " Nous savons bien que les blocages ne sont pas qu’au niveau local. Mais si nous n’obtenons rien, alors il faut démissionner en masse, collectivement. Et là, je vous promets que quelque chose va se passer. "

Une confiance qui semblait partager sur certains points son public, une cinquantaine de personnes dont beaucoup déjà convaincus par les arguments du député de La France insoumise. Plus que des questions, ce sont des credos qui se sont exprimés avec une éloquence presque égale à celle du député Jean-Hugues Ratenon. Reste à savoir ce que pensent les autres élus réunionnais de cette proposition de hara-kiri politique collectif.

ml/www.ipreunion.com