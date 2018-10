Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 05 Octobre à 17H13

Une Maison d'accueil hospitalière (MAH) pour les patients et leurs proches ouvrira ses portes au CHU, sur le site de Saint-Pierre dans un an et demi. Ce projet porté par l'association Maison des Parents de l'Océan Indien (MPOI) bénéficie du soutien du CHU de La Réunion par la mise à disposition gratuite d'un terrain à bâtir.

