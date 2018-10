Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Les élus écologistes de Saint-Paul apportent tout leur soutien aux riverains de Bellevue qui manifestent pour la préservation de leur environnement et le respect de leur bien être et de leur santé. Nous avions, dès 2015, interpellé le conseil municipal de Saint-Paul sur ce projet incompatible avec la vocation touristique de la zone ouest. Les arguments avancés alors restent plus que jamais valables.

