Fin septembre dernier, le maire du Port annonçait fièrement la sortie de son nouvel outil de communication ou plutôt son journal de pré-campagne en vue des municipales de 2020. C'est ce que souligne la presse écrite. Ainsi on peut s'interroger sur les véritables motivations de la municipalité en sortant ce journal après plus de 4 ans d'exercice et moins de 2 ans avant la prochaine échéance électorale. De plus, on constate un traitement du droit à l'expression des élus de l'opposition qui pose question.

