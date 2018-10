Samedi 6 octobre 2018, vers 20h40, un grave accident s'est produit entre une voiture et une moto. Le pilote de la moto, âgé de 33 ans, a été transporté un peu avant 22h au CHU Félix Guyon en urgence absolue. Selon les témoignages des automobilistes sur place, il semblerait que le motard ait effectué un dépassement à grande vitesse et soit venu s'encastrer dans la voiture qui arrivait en face. L'accident s'est produit près du cimetière de Quartier français. La conductrice de la voiture, en état de choc, a été prise en charge par les secours. La circulation a été coupée un long moment le temps que les services de secours interviennent (Photo Jessy Michèle/Facebook/Radar 974, )

Un nouvel accident entre une voiture et une moto qui intervient quelques jours après le drame de Saint-Gilles, où un motard et son passager, tous deux âgés d'une trentaine d'années, ont trouvé la mort jeudi 4 octobre dans une collision avec une voiture, à peu près à la même heure et dans les mêmes circonstances.

Depuis le début de l'année 36 personnes ont été tuée sur le routes de l'île.

