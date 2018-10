Sarah, seule survivante de l'accident est placée sous le régime de la garde à vue depuis ce lundi 8 octobre matin. Selon le bâtonnier George André Hoarau, avocat de la famille de Giovanni Fetissoi, l'un des jeunes qui a perdu la vie ce soir là, elle n'avait pas encore été entendue par les enquêteurs. La jeune femme, en plus d'une fracture du bassin, qui lui impose de se déplacer en fauteuil roulant, avait expliqué souffrir d'amnésie.

Pour le bâtonnier, le placement en garde à vue de Sarah est une satisfaction, " elle conduisait, c‘était elle la plus âgée du groupe et cette nuit là, trois jeunes sortis fêter le bac ne sont jamais rentrés. Ce sont trois morts qui ne parlent pas, aujourd’hui, c’est donc à elle d’expliquer ce qu’il s’est passé ce soir là. Elle doit répondre de ses fautes. Et ce n’est pas trop tôt ! Trois mois après l’accident, les familles des victimes ont le droit de savoir. J’espère que sa garde à vue sera prolongée. "

Pour le moment, aucune information ne filtre sur les résultats toxicologiques de la jeune femme.

Pour rappel, le samedi 7 juillet 2018, une voiture est retrouvée dans un ravin d'une profondeur de huit mètres à Fleurimont (Saint-Paul). La sortie de route serait survenue quelques heures plus tôt dans la nuit, sur la départementale en direction de Saint-Gilles les Hauts. Un jeune homme et une jeune femme ont été tués dans l'accident. Une autre victime en urgence absolue à l'arrivée des pompiers est décédée des suites de ses blessures, quelques heures plus tard. Seule Sarah, la jeune femme, conductrice du véhicule au moment des faits a survécu.

fh/www.ipreunion.com