Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans le cadre du développement de son activité, Swim Run ouvre un second magasin à la Réunion. C'est dans le chef-lieu que l'enseigne ouvre sa seconde boutique. Déjà présente à Saint-Gilles derrière un fast-food, Swim Run, le proshop de la marque Arena, développe son déploiement à la Réunion. C'est dans la rue Felix Guyon en plein centre-ville que l'enseigne a inauguré son deuxième magasin samedi 6 octobre 2018. Le spécialiste de la natation sera ouvert dans le chef lieu du mercredi au samedi de 10 h à 12h puis de 14h30 à 18h. Maillots de bain, des sacs, lunettes, et tous les accessoires pour nager en compétition et loisirs sont proposés à la vente

