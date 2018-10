Publié il y a 22 minutes / Actualisé le Vendredi 05 Octobre à 16H41

Elle n'a plus rien de paradisiaque... La baie "Maya Bay", rendue célèbre par l'idylle de Léonardo DiCaprio et Virginie Ledoyen dans le film "La plage" meurt à petit feu. Fermée depuis juin 2018, elle devait rouvrir ce mois-ci. Raté, les autorités thaïlandaises ont décidé de prolonger l'interdiction pour une durée indéterminée. En cause, le tourisme de masse qui a détruit une grande partie des récifs coralliens. Les Réunionnais friands de voyage en Asie du Sud-Est devront se contenter des plages de Koh Phi Phi, sur une île voisine.

