Grève nationale : la colère gronde contre politique sociale d'Emmanuel Macron

Réformes des retraites, suppressions d'emplois dans la fonction publique, baisse du pouvoir d'achat, dégradation des conditions de travail, précarité... les protestations contre le gouvernement d'Emmanuel Macron grandissent jour après jour à La Réunion. Plusieurs syndicats appellent à la grève générale et à manifester mardi 9 octobre 2018. Dans certaines communes de l'île, cantines, écoles, transports scolaires et garderies seront perturbées.

Carif Oref Réunion : la formation en péril

C'est un peu l'ascenseur émotionnel pour la structure, principal opérateur auprès des professionnels de la formation qui fait aussi office d'observatoire régional emploi formation. Cette année, l'association souffle ses 30 bougies mais ce n'est pas la joie. Loin de là. Dans un communiqué, le Carif Oref Réunion explique que 2018 sera peut-être l'année de la liquidation de la structure. En cause " des difficultés financières liées notamment aux retards des versements des subventions du Fonds social européen et cela depuis 2015. "

Grand raid : les joëlettes seront au départ avec Run handi move

Donner, à des personnes porteuses de handicap, la possibilité de participer à l'aventure de la Diagonale des fous, tel est l'objectif du Grand raid des joëlettes. Comme cela est le cas tous les deux ans depuis 2007, les handi-trailleurs et leurs porteurs prendront le départ de la course ce jeudi 18 octobre 2018 à Saint-Pierre. Jusqu'au dimanche 21 octobre ils vivront au contact des coureurs de la Diagonale des fous du Trail de Bourbon et de la Zembrocal" ainsi qu'avec la population réunionnaise qui se montre toujours très enthousiaste au passage des joëlettes" note l'association Handi Move Run, organisatrice de l'événement. Cette édition est parrainée par Daniel Sangouma, médaillé olympique d'athlétisme

[VIDEO] Thaïlande - Prisée par les Réunionnais et victime du tourisme de masse, la baie du célèbre film "la plage" reste fermée

Elle n'a plus rien de paradisiaque... La baie "Maya Bay", rendue célèbre par l'idylle de Léonardo DiCaprio et Virginie Ledoyen dans le film "La plage" meurt à petit feu. Fermée depuis juin 2018, elle devait rouvrir ce mois-ci. Raté, les autorités thaïlandaises ont décidé de prolonger l'interdiction pour une durée indéterminée. En cause, le tourisme de masse qui a détruit une grande partie des récifs coralliens. Les Réunionnais friands de voyage en Asie du Sud-Est devront se contenter des plages de Koh Phi Phi, sur une île voisine.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et du soleil

Pour ce mardi 10 octobre, Matante Rosina voit une journée agréable. L'alizé d'est-sud-est va se renforcer et souffler un peu fort sur Saint-Pierre et Saint-Denis dans l'après-midi. Les nuages seront plus nombreux et menaçants dans le courant de l'après-midi. Attention risque d'averse en soirée dans l'est.