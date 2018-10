Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

L'incendie est maintenant circonscrit. Aux alentours de 12h30, les flammes ont gagné plusieurs parcelles de cannes dans le secteur des Cafés à Sainte-Marie. Un gros dispositif de secours a été mobilisé. Sept camions, trente et un sapeurs pompiers ont lutté contre les flammes jusqu'à 14h. Deux personnes âgées ont dû être évacuées pour qu'elles ne soient pas incommodées par les fumées. Les hommes du feu resteront encore sur place quelques temps pour éviter une potentielle reprise de l'incendie. Selon les premiers éléments, le feu pourrait être d'origine criminelle. Non loin de là, un feu de plus petite ampleur, là encore dans un champs de cannes est en cours à Bagatelle à Sainte-Suzanne. Il n'y a pas d'habitation à proximité.

