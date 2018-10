A La Réunion, l’intersyndical composé notamment de la CFDT, la CFTC, la CGTR, FO, le FSU, l'Unsa et Solidaires attend une forte mobilisation dans les rues. A Saint-Denis, une manifestation est prévue à 9h devant le Petit-Marché. Dans le sud, il faudra se rendre à Saint-Pierre où les manifestants se retrouveront vers 9h devant la Mairie.

Dans les établissements scolaires, de grosses perturabations sont prévues. A Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Le Port, Saint-Leu, Saint-Benoît, des écoles assureront un service minimum et les cantines seront pour la plupart fermées.

Pour plus d'informations, lire aussi => Grève du 9 octobre : les perturbations à prévoir dans les établissements scolaires

Transports scolaires perturbés

La Civis prévient également que le ramassage scolaire des écoles maternelles et élémentaires de Saint-Pierre ne sera pas assuré. Il sera fortement perturbé sur les autres communes du Sud comme Saint-Louis, L'Etang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons. Dans l'ouest, même histoire, il n’y aura pas de transports scolaires pour les écoles primaires et maternelles des communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul et Saint-Leu. Pour Trois-Bassins, les élèves de maternelle et de primaire seront transportés normalement, de même que les collégiens et les lycéens de toutes les communes de l’Ouest.