BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin du 10 octobre 2018 :



- Beaucoup d'appart à vendre : du tout bénéf pour l'acheteur

- Mayotte : Bureau des étrangers - une réouverture sous haute tension

- Grand Raid : troisième édition de la Diagonale des Sans Voix contre l'errance animale

- La préfecture renvoie les huit Sri Lankais dans leur pays

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent, vent et grisaille

Beaucoup d'appart à vendre : du tout bénéf pour l'acheteur

Dans l'île, les immeubles semblent pousser comme des champignons. Tous annoncent la bonne affaire avec le mot-clé "défiscalisation". Destinés à être achetés par des contribuables aisés alléchés par la perspective d'une réduction d'impôts importante sur six, neuf ou douze ans, ces appartements de petites et moyennes surfaces, F2 et F3, sont la plupart du temps revendus dès la fin du contrat de défiscalisation. Pour permettre à l'investisseur de bénéficier d'une nouvelle niche fiscale. Logique. Sauf qu'aujourd'hui ces appartements arrivés en fin de défiscalisation, sont trop nombreux sur le marché.

Mayotte : Bureau des étrangers - une réouverture sous haute tension

Après près de trois mois de blocage, le bureau des étrangers rouvrira " partiellement vraisemblablement dès jeudi 11 octobre " a annoncé Dominique Sorain, le Préfet de Mayotte. À l'heure actuelle, près d'un millier de dossiers sont en attente. Une reprise progressive mais pas forcément l'issue de cette crise. Car aujourd'hui, ce service de l'État est devenu un symbole, il cristallise les crispations autour de la question de l'immigration clandestine. Une réouverture partielle mais les bloqueurs, le Collectif des citoyens de Mayotte, ont prévenu : ils n'en resteront peut être pas là.

Grand Raid : troisième édition de la Diagonale des Sans Voix contre l'errance animale

Le CRAPA (Collectif Réunionnais d'Assistance et de Protection des Animaux) organise pour la 3ème année consécutive un évènement qui prend de l'ampleur : la Diagonale des Sans Voix. L'idée est d'attirer l'attention du grand public en profitant de l'évènement Grand Raid pour mettre en lumière le problème de l'errance animale sur l'île.

La préfecture renvoie les huit Sri Lankais dans leur pays

Les huit Sri Lankais qui avait été interceptés au large du Port ce samedi 6 octobre 2018 ont été renvoyés dans leur pays ce mardi. Donnée par Réunion 1èe, l'information a ensuite été confirmé les Autorités. La décision de renvoi a été prise par la préfecture. Les huit hommes avaient été placés au centre de rétention de leur l'aéroport Roland Garros dès leur arrivée au port de la Pointe des Galets. Les ressortissants sri lankais, âgés de 1#6 à 30 ans, avaient ou avaient l'intention de demander le statut de réfugiés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent, vent et grisaille

Attention au vent prévient Matante Rosina ! Il souffle fort mercredi 10 octobre, avec des rafales de 70/75 km/h sur les régions exposées comme à Saint Pierre et à Sainte Marie. Matante Rosina prévoit également de la grisaille qui s'étalera un peu partout au fil de la journée avec tout de même quelques belles éclaircies...