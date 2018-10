Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Ce mercredi 10 octobre, le président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Bernard Picardo, est allé à la rencontre de quatre entreprises artisanales. Le but : rencontrer les artisans, dialoguer pour mieux comprendre les spécificités des métiers et proposer ensuite une aide appropriée et mieux ciblée.

