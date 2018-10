L'oeil du puissant ouragan Michael est arrivé mercredi en milieu de journée sur la côte nord-ouest de la Floride, au seuil de la catégorie maximale de 5 avec des vents en moyenne de 250 km/h.

"Michael s'intensifie en arrivant sur terre près de Mexico Beach", ville de Floride située sur le golfe du Mexique, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC) dans son bulletin de 18H00 GMT. Selon l'Agence américaine océanique et atmosphérique, il a atteint le littoral aux alentours de 17H30 GMT. Tempête "potentiellement catastrophique" d'après les météorologues, Michael devrait provoquer de dangereuses inondations, notamment côtières, et déverser de très fortes précipitations (jusqu'à 30 cm).

"L'ouragan Michael a touché terre et nous continuons à préparer nos efforts de réponse rapide", a tweeté le gouverneur de Floride Rick Scott. "Nous avons des camions prêts à partir, chargés de tonnes de nourriture, d'eau et d'autres fournitures cruciales", dont 1,5 million de repas préparés. Il avait mis en garde contre une tempête "meurtrière".

L'ouragan se déplaçait à 22 km/h, vitesse qui pourrait s'accroître, et ses vents de force ouragan étaient ressentis jusqu'à 75 kilomètres de l'oeil.

Dans la petite ville côtière de Panama City située non loin de Mexico Beach, des habitants ont pris place dans des refuges --54 ont été ouverts--, allongés sur le sol et isolés par des couvertures, selon des journalistes de l'AFP. Des locaux distincts hébergeaient les animaux de compagnie, dans des cages alignées à l'abri. Jusqu'au dernier moment des habitants ont barricadé leur domicile avec des sacs de sable, scrutant l'horizon sur la plage encore accessible mercredi matin.

Michael devrait ensuite s'affaiblir en traversant le sud-est des Etats-Unis d'ici jeudi, puis s'éloigner en direction de l'Atlantique vendredi. Il doit notamment passer dans la soirée au-dessus du sud-est de l'Alabama et du sud-ouest de la Géorgie. Tallahassee, capitale de la Floride, s'est transformée en ville fantôme. La situation est "apocalyptique et étrange", avec la plupart des magasins fermés, racontait Caitlin Staniec, 28 ans. "Se préparer à l'arrivée de cet ouragan est épuisant mentalement". "Cela se présente plutôt mal pour nous", confiait mardi Jonathan Ramer, un habitant de Panama City.

- Milliers de foyers sans courant -

Le gouverneur républicain de Floride Rick Scott s'est dit mercredi matin très "inquiet" pour les personnes ayant décidé de ne pas évacuer. Quelque 375.000 personnes, dans plus de 20 comtés de la Floride, ont reçu l'ordre ou ont été incités à évacuer, selon les médias. Mais, d'après le shérif du comté de Franklin, qui est aux premières loges à l'est de Panama City, une cinquantaine de personnes ont décidé de braver la puissante tempête. Les autorités avaient insisté toute la matinée qu'il était désormais trop tard pour s'éloigner des côtes. Le gouverneur conseillant aux récalcitrants de ne pas sortir: "Ne vous retrouvez pas au milieu de tout cela. Vous n'y survivrez pas. C'est meurtrier".

Michael "sera la plus puissante tempête en plus de cent ans" dans certaines régions, ont prévenu les services d'urgence de l'Etat. Les météorologues prévoient une hausse du niveau de la mer pouvant atteindre 4,30 mètres par endroits. Le NHC a fait état d'une "hausse rapide" le long du littoral, avec plus de 2,10 mètres au dessus du niveau de la marée haute enregistrés à Apalachicola (comté de Franklin) juste avant l'arrivée de Michael sur la côte.

"Nous sommes très bien préparés", avait assuré mardi le président américain Donald Trump. L'agence fédérale de gestion des situations d'urgence (Fema) "est prête, tout le monde est prêt".Mercredi en milieu de journée, il a précisé qu'il se rendrait sur place dimanche ou lundi.Il a approuvé mardi l'état d'urgence déclaré la veille dans 35 comtés de Floride, ce qui permet de débloquer des moyens matériels supplémentaires, ainsi que des fonds fédéraux afin de faire face aux conséquences de l'ouragan.

Les responsables des Etats voisins d'Alabama et de Géorgie, qui devraient également être affectés par Michael, ont aussi déclaré l'état de catastrophe. L'Etat de Caroline du Nord, touché mi-septembre par l'ouragan Florence qui a tué une quarantaine de personnes et causé des milliards de dollars de dégâts, a été placé en alerte.

Brock Long, patron de la Fema, a prévenu sur CNN les habitants de Floride et de Géorgie qu'ils pouvaient s'attendre à être privés d'électricité pendant "plusieurs semaines". Selon les services d'urgence de Floride, à 16H00 GMT, quelque 30.000 foyers n'avaient déjà plus de courant.

La Floride a été durement touchée par l'ouragan Irma il y a un an.



