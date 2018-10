Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Prévue initialement du vendredi 5 au samedi 6 octobre 2018, puis reportée la semaine d'après du vendredi 12 au samedi 13 octobre la visite officielle du ministre de l'Action et des Comptes Publics à La Réunion a tout simplement été annulée. En cause, le remaniement du gouvernement d'Edouard Philippe toujours pas annoncé. Selon certains, Gerald Darmanin ferait partie des pressentis pour remplacer Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur. Difficile tout de même d'y croire, l'ancien maire de Tourcoing doit gérer les délicats dossiers du budget et le prélèvement à la source.

