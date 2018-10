Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Sélectionné en Équipe de France de justesse pour remplacer Nabil Fékir forfait à cause d'une entorse à la cheville gauche, Dimitri Payet, le ti kok péi a été pressenti pour porter le maillot numéro 10 pour les matchs amicaux contre l'islande ce jeudi 11 octobre et l'Allemagne le 16 octobre 2018. C'est la fédération française de football (FFF) qui révélait la chose en publiant la liste des joueurs dans son dossier de presse. Le tout était synonyme de bien joli cadeau : le maillot numéro 10, pour les connaisseurs, lest fort en symbole. Porté par les plus grands joueurs tels que Platini, Zidane, Benzema et dernièrement par le prodige Mbappé lors de la Coupe du monde en Russie, il est en général porteur de promesses. L'affaire a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux avant que la FFF tranche le débat en publiant une nouvelle la liste des joueurs : le numéro 10 reste sur les épaules de Mbappé comme en Coupe du monde, notre Tit Kok portera le numéro 18... En piste

Sélectionné en Équipe de France de justesse pour remplacer Nabil Fékir forfait à cause d'une entorse à la cheville gauche, Dimitri Payet, le ti kok péi a été pressenti pour porter le maillot numéro 10 pour les matchs amicaux contre l'islande ce jeudi 11 octobre et l'Allemagne le 16 octobre 2018. C'est la fédération française de football (FFF) qui révélait la chose en publiant la liste des joueurs dans son dossier de presse. Le tout était synonyme de bien joli cadeau : le maillot numéro 10, pour les connaisseurs, lest fort en symbole. Porté par les plus grands joueurs tels que Platini, Zidane, Benzema et dernièrement par le prodige Mbappé lors de la Coupe du monde en Russie, il est en général porteur de promesses. L'affaire a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux avant que la FFF tranche le débat en publiant une nouvelle la liste des joueurs : le numéro 10 reste sur les épaules de Mbappé comme en Coupe du monde, notre Tit Kok portera le numéro 18... En piste