Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 46 minutes

Le Conseil d'Etat a donné raison mercredi 10 octobre 2018 à Jean-Paul Virapoullé et à Communauté intercommunale Reunion Est (Cirest) dans le conflit qui les opposaient à Gérald Maillot et au Syndicat mixte de traitement des déchets du Nord et de l'Est (SYDNE). La CIREST demandait la suspension du marché de services de tri, de traitement, de stockage et d'enfouissement des déchets des déchets non dangereux au centre de valorisation des déchets situé à Sainte-Suzanne.

