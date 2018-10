Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

Matante Rosina a doublé le noeud qui retient sa capeline car elle a vu dans le fond de son pilon que le vent allait souffler en rafales ce jeudi 11 octobre 2018. Elle a vue aussi qu'il y aura quelques petites averses et que la mer sera agitée. Tout cela ne fait pas vraiment plaisir à Matante Rosina, mais elle a décidé de faire avec et elle garde le moral. Et chez vous c'est comment ?

Matante Rosina a doublé le noeud qui retient sa capeline car elle a vu dans le fond de son pilon que le vent allait souffler en rafales ce jeudi 11 octobre 2018. Elle a vue aussi qu'il y aura quelques petites averses et que la mer sera agitée. Tout cela ne fait pas vraiment plaisir à Matante Rosina, mais elle a décidé de faire avec et elle garde le moral. Et chez vous c'est comment ?