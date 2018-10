Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Depuis plusieurs semaines, la fréquentation des collectes de sang connaît une baisse continue. Le changement de saison apporte son lot d'épisodes infectieux et autres maux associés qui ne permettent pas aux donneurs même les plus réguliers de se mobiliser. Aussi, afin de permettre au plus grand nombre de donner leur sang et de soutenir les besoins actuels en hausse de 8% par rapport à l'année dernière, l'EFS modifie les horaires d'ouverture de la Maison du don de Saint Pierre cette fin de semaine.

