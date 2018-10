Les 13 et 14 octobre à Saint-Philippe, c'est la 3ème édition du Festival Magma'Gnifique et cette année, un invité de marque a fait le déplacement : Jean-Jacques Favier. Son nom ne vous dit rien, pourtant il fait parti de cette poignée de chanceux qui ont pu voyager dans l'Espace. En 1996, l'astronaute français a réalisé un vol de 16 jours et 21 heures à bord de la navette spatiale Columbia avec des spationautes américains. Et il est venu parler du potentiel de développement spatial de La Réunion, notamment à la Plaine des sables.

Jean-Jacques Favier ne découvre pas l’île. C’est sa troisième visite à La Réunion, "j’ai des attaches particulières avec La Réunion, l’objectif de mes visites précédentes était de réfléchir au lien qui existe en être La Réunion et le spatial. Et c'est toujours le même obectif qui m'amène ici ! Les liens entre La Réunion et l'Espace sont multiples et La Réunion est une terre d’opportunité dans le domaine. La localisation de l’île dans l’Océan indien est assez unique, il y a le Volcan et surtout la Plaine des sables qui pourrait être un terrain de jeux, mais des jeux studieux, pour nos astronautes et pour nos scientifiques. Les tunnels de lave aussi, ils pourraient être une forme d’habitat pour les Humains sur la Lune ou sur Mars."



Pour l’ancien astronaute, La Réunion serait donc le site idéal du programme d’exploration du Centre national d’études spatiales. Plus largement, sa présence ici est aussi l’occasion d’échanger autour de l’Espace. Un sujet qui suscite de nombreuses questions. "Le spatial fait encore rêver les gens, notamment les jeunes et ça pourrait être un moteur très fort pour les programmes éducatifs de la Réunion et je crois beaucoup à cela. Je pense qu’on pourrait, à ce titre là, montrer aux jeunes, sur la base de l’expérience des plus anciens, comme moi, que lorsqu’on a un rêve, que ce soit l’espace ou autre chose, il faut se donner les moyens de réussir et surtout ne pas baisser les bras. C’est cette leçon là qui pourrait être illustrée à travers le développement de projets spatiaux à La Réunion."

Durant son séjour, l’astronaute animera un cycle de conférences avec les jeunes et les moins jeunes. Il sera aussi sur la Route des Laves dans le cadre du festival Magma’Gnifique pour rencontrer le grand public et échanger autour de son expérience et de la spécificité de La Réunion en matière de programmes spatiaux.

fh/mp/www.ipeunion.com