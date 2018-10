Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

100 ans que Roland Garros est mort au combat lors d'un assaut des soldats allemands au dessus des Ardennes. C'était le 5 octobre 1918, à l'aube de ses trente ans. L'aviateur péi a - par ses exploits aériens - marqué son époque. On ne va pas être modeste, on peut même dire qu'il a marqué l'histoire. Alors le centenaire de sa mort, on ne pouvait pas passer à côté. Ou coné, kréol lé chauvin. Pour l'occasion, La Réunion a mis les petits plats dans les grands, des commémorations ont eu lieu aux quatre coins de l'île durant toute la semaine dernière. Une réplique de l'un des avions de Roland Garros a même survolé La Réunion ! On n'a pas regardé à la dépense. C'était beau mais un détail fait tâche...

