Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Presqu'un an après son lancement en France métropolitaine, Orange lance à La Réunion la nouvelle offre bancaire d'Orange Bank. Ses atouts ? La gratuité des services sous condition d'un minimum d'opérations, l'immédiateté des opérations et la disponibilité 24h sur 24 d'un assistant virtuel, Djingo Lors d'une conférence de presse, ce jeudi 11 octobre à Saint-Denis, Mireille Helou, Directrice Orange Réunion-Mayotte, et Christelle Pechier, Directrice Marketing Paiements et Services financiers Mobiles, ont expliqué l'offre proposée à La Réunion.

