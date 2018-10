BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin du 12 octobre 2018



- Salon du BTP : les artisans entre morosité et espérance

- Football : Kylian Mbappé sauve les champions du monde français face à l'Islande 2-2

- Orange Bank s'installe à La Réunion

- Rétro photo du Grand Raid - Retour sur la victoire de François d'Haene en 2016

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre averses et éclaircies

Saint-Denis : au Salon du BTP, les artisans entre morosité et espérance

Inauguré jeudi 11 octobre 2018, le premier Salon du BTP, qui se tient à la NordEv jusqu'au 14 octobre, est destiné à porter les espoirs d'une profession malmenée par les coupes budgétaires décidées au niveau national. Lors de l'inauguration, les élus locaux, départementaux et régionaux ont tenté tant bien que mal de rassurer les métiers du bâtiment, rappelant l'importance des investissements réalisés et à réaliser par leurs collectivités respectives. Néanmoins, le ton était plus que soucieux dans les allocutions des professionnels du bâtiment. Même l'annonce par l'Insee d'un besoin de 168 900 logements d'ici 2035 n'a pas réussi à dérider les professionnels du bâtiment.

Football : Kylian Mbappé sauve les champions du monde français face à l'Islande 2-2

Merci qui ? Kylian Mbappé a provoqué un but contre son camp puis transformé un penalty, dans les cinq dernières minutes, pour sauver du ridicule la France championne du monde et arracher le nul face à l'Islande (2-2), jeudi, en amical. Dimitri Payet n'a que peu joué. Il est entré sur le terrain à la 67ème minutes en remplacement de Ousmane Dembélé. La France affrontera l'Allemagne, mardi, pour le compte de la Ligue des nations.

Orange Bank s'installe à La Réunion

Presqu'un an après son lancement en France métropolitaine, Orange lance à La Réunion la nouvelle offre bancaire d'Orange Bank. Ses atouts ? La gratuité des services sous condition d'un minimum d'opérations, l'immédiateté des opérations et la disponibilité 24h sur 24 d'un assistant virtuel, Djingo. Lors d'une conférence de presse, ce jeudi 11 octobre à Saint-Denis, Mireille Helou, Directrice Orange Réunion-Mayotte, et Christelle Pechier, Directrice Marketing Paiements et Services financiers Mobiles, ont expliqué les offres proposées à La Réunion.

Rétro photo du Grand Raid - Retour sur la victoire de François d'Haene en 2016

La semaine prochaine, François D'haene sera pour la cinquième fois au départ de la Diagonale des Fous du Grand Raid de La Réunion. Considéré comme le meilleur traileur français, numéro 6 mondial en ultra-trail, il a terminé trois fois en tête : en 2013, 2014 et 2016. Nous revenons en image sur sa dernière victoire.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre averses et éclaircies

Matante Rosina n'arrive pas à se décider : doit-elle prendre son parapluie ou sa capeline ce vendredi 12 octobre 2018. Le fond de son pilon qu'il y aura de averses, mais le fond de sa tasse à café affirme qu'il y aurait quand même du soleil... Allez savoir... Dites nous comment cela se passe chez vous ?