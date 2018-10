Dans le cadre des ErasmusDays, ces journées de célébration de la mobilité européenne sous l'égide de l'agence ERASMUS FRANCE, l'Université de La Réunion a multiplié vendredi 12 octobre 2018 les actions d'information et de sensibilisation sur l'ensemble de ses campus et sites, afin d'inciter ses étudiants mais aussi ses agents à tenter "l'aventure Erasmus+".

Forum de la mobilité, réunions d’informations, exposition photo, jeux... plusieurs événements ont été ainsi prévus par l'établissement, dans le cadre de l'opération "Faire grandir la mobilité en Europe" qui s'est tenue sur le campus du Moufia ce vendredi 12 octobre 2018. Les animations se sont déroulées en présence de Frédéric Miranville, Président de l'Université de La Réunion, d'Anne-Françoise Zattara-Gros, Vice-Présidente en charge des Relations internationales et de la coopération régionale et du Vice-Président Etudiant, Rudrigue Sautron.

Les étudiants cultivent leur jardin... européen

Ainsi, avec l'aide de plusieurs étudiants en programme d’échange cette année et l'association ISRUN (International students of Reunion island), 25 graines de fleurs mellifères envoyées par l'agence Erasmus France ont été plantées à l'entrée du campus dans les jardins des bâtiments administratifs. "C'est une action symbolique. Nous voulons faire grandir ces plantes, comme nous voulons faire grandir la mobilité pour notre établissement. En effet, le volet international a été fixé comme l'une des grandes priorités de l'équipe que je dirige. Aujourd'hui, nous comptons 123 étudiants qui partent en échange, le taux le plus élevé depuis 10 ans !", indique le Président de l'Université.

Par ailleurs, le programme Erasmus+, grâce à l’action " mobilité internationale de crédits " (MIC), permet désormais des échanges avec des universités du monde entier.

Maroc, Afrique du Sud et Inde bientôt

En 2016-2018, l'action MIC a permis la venue de 10 enseignants et doctorants malgaches pendant une semaine, 15 missions d’enseignement pour nos enseignants à l’Université catholique de Madagascar et un an d’études à l'Université de La Réunion pour 8 étudiants malgaches et 4 étudiants Cambodgiens.

"Pour cette rentrée 2018-19, notre établissement se hisse à la 3ème place du classement national des budgets obtenus. Nous avons l’honneur d’accueillir des étudiants malgaches de l’Université Catholique de Madagascar, de l’Institut supérieur de technologie d’Antananarivo, des étudiants de l’Université Libanaise. Pour certains de ces étudiants, c’est la première fois qu’ils quittent leur pays", conclut Mme Zattara-Gros.

Toujours grâce à ce programme, l'Université de La Réunion a obtenu le financement d’un projet de deux ans avec le Maroc, l’Afrique du Sud et l’Inde comportant des mobilités d’étudiants, d’enseignants et de personnel administratif.

