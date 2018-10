Le service d'Hématologie du CHU de Saint-Pierre a annoncé avoir effectué le premier prélèvement de cellules souches de moelle osseuse. L'équipe médicale du Dr Patricia Zunic a opéré sur un donneur volontaire. Probablement le premier acte chirurgical d'une longue série.

Depuis le début de l'année 2018, le CHU de La Réunion a obtenu l'autorisation de prélèvement de cellules souches de moelle osseuse sur donneur sain. En juillet dernier, Charles, un homme de 40 ans, a donné sa moelle osseuse à un malade. Le patient atteint d'une maladie grave était en attente d'une greffe. Cette opération lui a offert une vraie chance de guérison.

Une cérémonie de remerciements a eu lieu à l'IFSI de Saint-Pierre samedi 6 octobre. Le Directeur Général du CHU, Monsieur Lionel Calenge a rendu hommage à Le premier donneur, Charles,s'était inscrit il y a un an environ au cours d'une fête de sport un dimanche matin. C'est le docteur Charlotte Gazaille-Lacronique, responsable du centre des donneurs volontaires de la Réunion qui s'est chargé du prélèvement.

L'association WMDA (World Marrow Donnor Association) qui atteste de la qualité des centres de donneurs de moelle osseuse, a accrédité le centre de donneurs de La Réunion une nouvelle fois en juin 2018. Ce programme d'accréditation a pour objectifs d'assurer par des procédures communes, des standards et des recommandations, la qualité des greffons et de la protection des donneurs non apparentés. Ainsi 73 registres internationaux peuvent faire appel aux 4467 donneurs réunionnais inscrits sur le Registre local.

jb/www.ipreunion.com