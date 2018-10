Ce vendredi 12 octobre 2018, le Maire du Tampon André Thien Ah Koon a rencontré le Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNBTP), Bruno Cavagne, de passage à La Réunion pour le Salon du BTP. Bernard Siriex, président de la Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics, participait également à cette rencontre et à la visite du chantier de la Retenue Collinaire de Piton Rouge - Piton Marcelin. Un chantier conforme aux principes du développement durable, qui pourrait être éligible au plan national pour le Prix de l'Innovation au prochain Salon des Maires.

Cette retenue collinaire à destination des agriculteurs du Tampon, d’un volume de 350 000 mètres cubes, de 33 km de canalisations, et d’un montant global de 23 millions d’euros, a attiré l’attention du Président de la FNTP. Mais au-delà de l'intérêt écologique de ce chantier, Bruno Cavagne a prêté l'oreille aux propos plus polémiques du maire du Tampon.

En effet, dans une période de crise où les entreprises doivent faire face à beaucoup de difficultés, les élus locaux et les deux représentants des métiers du BTP ont évoqué ensemble, et d’une manière générale, les problématiques liées aux formalités qui pèsent sur les collectivités locales et qu’il est souhaitable de fluidifier afin d’écourter les délais d’instruction, pour faciliter l’avancée des projets d’aménagement du territoire. Actuellement, malgré la bonne volonté de l’administration, ces contraintes freinent l'avancée des dossiers et donc des chantiers.

Convaincu de la nécessité de promouvoir les grands projets locaux pour le développement de l’irrigation, dans le cadre du Schéma Directeur d’Irrigation porté par la Commune, projet qui concerne plus de 1500 agriculteurs, le Président de la FNTP, Bruno Cavagne, a promis de relayer au plus haut niveau les doléances des élus du Tampon.