Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 18 minutes

BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 13 octobre 2018



- Conquête spatiale, La Réunion en sera peut-être, l'île pourrait accueillir des astronautes

- Saint-Denis : stop à la pub pour l'alcool près des écoles et centres de loisir

- On prélève de la moelle osseuse au CHU de Saint-Pierre

- Grand Raid 2015 : Antoine Guillon domine la course de la tête et des épaules

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end plutôt ensoleillé

