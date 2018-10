BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche 14 octobre 2018 matin :



- Vaisselle à usage unique : les professionnels prêts au changement

- Surf : Johanne Defay 5 sur 5 à Hossegor pour la 9ème étape du World Tour

- Zoothérapie : à la Clinique des Flamboyants, des animaux de la SPA pour lutter contre le stress

- GR/2012 : l'année où l'évènement sportif est devenu une fête populaire

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Plantes péi, grève nationale, Appart à vendre, Sri Lanka, BTP

- La pa Météo France i di, sé zot i dit - Soleil, nuages et averses

Interdiction de la vaisselle à usage unique : les professionnels prêts au changement

Acheter un kari poulet dans une boîte plastique, déchirer l'emballage plastique pour sortir une fourchette plastique, verser dans un verre plastique un peu de soda d'une bouteille plastique... Plastique, plastique, plastique... Vous suivez ? Mais bientôt, on ne parlera plus que de bambou, bois, amidon de maïs, pulpe de canne à sucre, carton... Le 14 septembre dernier, l'Assemblée nationale a approuvé l'interdiction au 1er janvier 2020 de la vaisselle à usage unique. Sus à cette matière terrible qui met plusieurs centaines d'années à se décomposer dans la nature. A La Réunion où le pique-nique en famille et les repas à emporter sont une véritable tradition, le changement sera difficile...ou pas. Du côté des professionnels, ce changement est bien accueilli. Les restaurateurs sont prêts et motivés à faire bouger les choses à leur niveau.

Surf : Johanne Defay 5 sur 5 à Hossegor pour la 9ème étape du World Tour

Les capricieux beach breaks landais auront eu raison des ambitions de la Réunionnaise, récemment élue meilleure surfeuse européenne pour la 3ème fois consécutive par l'Eurosima: sortie en quarts de finale par la future lauréate de l'épreuve Courtney Conlogue, Johanne Defay termine ce Pro France 2018, 9ème manche du WCT, à une 5ème place et réintègre du coup le top 5 mondial avant l'utime manche à Maui en novembre

Des animaux de la SPA pour lutter contre le stress

Depuis plus de vingt ans, le Groupe Les Flamboyants, dont ses deux cliniques psychiatriques Les Flamboyants Ouest et Sud, est sans cesse à la recherche de nouvelles approches pour le bien-être de ses patients. Avant d'investir dans de nouveaux outils thérapeutiques, comme la stimulation magnétique transcranienne répétitive (rTMS) ou encore la réalité virtuelle, la Direction Générale a signé une convention de partenariat avec la SPA (Société Protectrice des Animaux) du Sud de La Réunion afin de proposer une nouvelle approche de soins à l'échelle de ses établissements : la zoothérapie, dite aussi "médiation par l'animal".

Grand Raid 2012 : "L'année où l'événement sportif est devenu une fête populaire"

Avant le départ du Grand raid ce jeudi 18 octobre 2018, nous republions l'interview de Véronique Victoire, chargée de projet de l'agence Ilop -gérant la communication de la course. Elle revient sur l'édition 2012, année du doublé de Kilian Jornet mais aussi du drame du col de Fourche, avec le décès de Thierry Delaprez.

Ca s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Plantes Péi, grève nationale, Appart à vendre, Sri Lanka, BTP

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du 8 au 12 octobre 2018 sur Imaz Press :

- Lundi 8 octobre - Les vertus des plantes péi inspirent les chercheurs

- Mardi 9 octobre - Grève nationale : la colère gronde contre politique sociale d'Emmanuel Macron

- Mercredi 10 octobre - Beaucoup d'appart à vendre : du tout bénéf pour l'acheteur

- Jeudi 11 octobre - Zones d'ombre sur la procédure : expulsion de huit sri lankais : le grand cafouillage

- Vendredi 12 octobre - Saint-Denis : Le Bâtiment en crise tient Salon et ne croit pas aux chiffres de l'insee

La pa Météo France i di, sé zot i dit - Soleil, nuages et averses

Un temps de saison, affirme matante Rosina, qui ne sortira pas sans sa p'tite laine ni son parapluie ce dimanche. De l'est au sud, la matinée est enseillée, mais ça se gâte un peu l'après-midi. Il y aura même quelques averses dans l'Ouest, au Maïdo et à Salazie, et des degrès en moins. Le soir, le soleil revient mais la p'tite laine s'impose. Belle journée malgré tout !