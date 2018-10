La Fédération des acteurs de la Solidarité Océan Indien a organisé une journée en direction des personnes accueillies et accompagnées le mercredi 10 octobre 2018. Cette journée a été organisée au Village Corail de Saint-Gilles et a eu pour thème le bien-être.

Environ 140 personnes issues des établissements relevant de l'Accueil l'Hébergement et l'Insertion, se sont retrouvées à Saint-Gilles le 10 octobre dernier. Elles ont échangé sur les freins qui les empêchent d'accéder au bien-être. Mais aussi reprendre confiance en elles, se revaloriser, s'entretenir, ce qui représente en somme des points qui ont toute leur place dans la vie de tous les jours.

La Fédération des Acteurs de la Solidarité et des acteurs du territoire ont proposé des séances de massage et de relaxation, des associations comme la Maison du Diabète ont apporté des conseils diététiques et des informations sur le dépistage. La Maison Familiale et Rurale du Tampon a fait profiter la vingtaine d'enfants présents de ses activités, encadrés par les étudiants de la section Sapat (service à la personne).

Cette journée avait pour objectif de créer un espace de parole et de prise de décision sur les actions à mener auprès des partenaires publics. Mais aussi de communiquer sur les informations, les structures gratuites existantes, les mobilisations citoyennes, la valorisation du bénévolat et du volontariat.

Le prochain rendez-vous du prochain CRPA (Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées) se fera sur le thème de "l'accès à la culture" en décembre prochain.

jb/www.ipreunion.com