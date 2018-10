La Commission des Agricultrices de la Fdsea, l'Association Féminine pour le Développement Agricole Réunionnais (Afdar) et l'Association Solidarité Agricole Réunion célèbrent pour le 5ème fois, la Journée Internationale de la Femme Rurale. Cet événement est l'occasion de mettre à l'honneur les femmes évoluant dans le domaine agricole. Lors de cette journée, se tiendra également le Trophée des Agricultrices.

L'évènement se déroulera le lundi 15 octobre de 9h30 à 16h30 sur le Champ de foire du 28ème km à la Plaine des Cafres. La manifestation, gratuite et ouverte à tous, permet de découvrir l'agriculture au féminin. Des jeux et ateliers pour enfants, balades à cheval, ventes de produits locaux au programme avec de nombreux lots à gagner au long de la journée.

Afin de faire connaître et reconnaître le travail des Femmes rurales, les organisateurs de l'évènement distribueront le Trophée des Agricultrices de la Réunion. Il s'agit de la cinquième édition et le concours se compose de plusieurs catégories. L'Engagement : celles qui en plus de leur métier s'engagent au niveau associatif ou dans divers projets agricoles mettant en première place l'humain, l'Innovation : pour récompenser les femmes qui innovent avec les nouvelles technologies, les énergies renouvelables ou de nouvelles pratiques au sein de leur activité et enfin le Savoir-faire : pour les agricultrices qui maintiennent un savoir-faire traditionnel, valorisent les produits transformés ou encore qui favorisent des actions en faveur de la biodiversité.

Sur le territoire national, les femmes représentaient en 2013 30% des actifs contre 8% en 1970. Les agricultrices représentent 36% des effectifs salariés de la production agricole. 113 200 femmes étaient cheffes d'exploitation. En outre-mer, 22% des exploitants étaient des femmes, 20% environ à la Réunion.

