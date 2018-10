L'Association Nationale pour la Formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) Océan Indien organise le lundi 29 octobre 2018 un séminaire intitulé : " Réussir le virage ambulatoire " à l'auditorium du muséum de Stella Matutina à Saint-Leu. Ce colloque est ouvert principalement aux médecins et personnels de la Fonction publique hospitalière de l'Océan Indien et du secteur privé.

La rencontre sera animée par le Professeur Corinne VONS, PU-PH, responsable de l’unité de chirurgie ambulatoire du groupe hospitalier Jean Verdier AP-HP et par Madame Laurence Josse, cadre supérieure de rééducation, responsable du centre de ressources et de responsabilité de rééducation de l’hôpital Lariboisière AP-HP.

L’objet de ce séminaire est d’échanger sur les conditions de développement et de pilotage en médecine et chirurgie ambulatoire, à partir des connaissances et des expériences de nos experts. Dans ce cadre, une table ronde est organisée afin de partager les retours d’expérience avec les établissements de l’Océan Indien.

Les inscriptions sont en cours auprès de l'ANFH OI, au 02 62 90 10 20 ou par mail : a.souprayen@anfh.fr