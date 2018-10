BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 15 octobre 2018



- 15 octobre 1960 : l'ordonnance Debré condamne à l'exil les fonctionnaires jugés trop communistes

- Tumeur changeante : le coup de gueule d'un veuf face à l'indifférence

- La fête des fruits et légumes se prépare

- Grand Raid 2005 : la première de Pascal Blanc, une "révélation"

- La pa Meteo i di, sé zot i di : beau, couvert et averses

- La pa Meteo i di, sé zot i di : soleil, nuages et pluie

15 octobre 1960 : l'ordonnance Debré condamne à l'exil les fonctionnaires jugés trop communistes

L'ordonnance Debré, parue le 15 octobre 1960 reste un souvenir douloureux de l'Histoire et de la mémoire collective de La. Réunion. Sur ordre de Michel Debré, alors Premier ministre du Général de Gaulle, des fonctionnaires sont forcés à l'exil en métropole pour les punir de leur prise de positions en faveur des idées défendues par le parti communiste réunionnais (PCR). L'ancien enseignant, passionné d'histoire, Eugène Rousse revient sur ces faits et leurs conséquences sur notre île.

Tumeur changeante, le coup de gueule d'un veuf face à l'indifférence

De ces huit années passées dans l'antichambre de la mort, celle de son épouse Sylvie, Dominique Maraval de Bonnery, journaliste de son état depuis de nombreuses années à La Réunion, a tiré un livre. Pas de ceux qui font pleurer Margot dans la chaumière, même si on perçoit au fil des pages l'émotion, le désespoir même parfois, qui ont été les compagnons d'infortune de l'auteur. Ce livre est un pamphlet élégant, écrit avec une plume trempée dans l'acide d'un humour caustique bien mesuré. Certains en prennent pour leur grade, d'autres, qui se reconnaîtront, en sortent reconnus pour leur humanité.

La fête des fruits et légumes frais se prépare

La 11ème édition de la Fête des Fruits et Légumes Frais se déroulera cette année du 23 novembre au 2 décembre 2018. Huit communes participeront à cet événement consacré à la promotion de la consommation des fruits et légumes frais, locaux et de saison : Saint Pierre, La Possession, Saint Denis (Moufia), Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras Panon, Saint-Benoît et Sainte-Rose.

Grand Raid 2005 : La première de Pascal Blanc : "une révélation"

Grand Raid 2005 : Pascal Blanc découvrait pour la première fois les sentiers de La Réunion et la Diagonale des fous. Il terminait à la septième position. Nos republions l'interview de ce grand ce grand athlète. Pour rappel, les folles et les fous s'élanceront sur les sentier dès ce jeudi 18 octobre 2018

La pa Meteo i di, sé zot i di : beau, couvert et averses

On ne change rien, affirme matante Rosina qui est une femme d'habitude. En fait, elle a raison, le temps sera identique à dimanche : beau le matin, couvert l'après-midi avec des averses sur les Hauts et dans l'Ouest. Mais on grimpe de deux degrés, côté température. Parapluie oui, couverture, pas forcément...